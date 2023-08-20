فوز طلاب «الألمانية» بالمركز الأول في هاكثون تحسين كفاءة المياه بالقاهرة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في حل مشاكل المياه؟ نعم، الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تقديم تقييم دقيق لمستويات الطلب على المياه وتوفيرها، وتقليل هدر المياه، بدءًا من مرحلة ضخها حتى وصولها للصنبور، هذا السؤال شارك في الإجابة عنه فريقان من الطلاب بكليتي الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال الهاكثون المعنون بـ«تحسين كفاءة المياه في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي أقيم على هامش فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

وجرى تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Dell Technologies بمصر، وخلال المبادرة، جرى بناء قدرات 500 طالب في خمس جامعات، وهي: الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

10 فرق من الجامعات المشاركة

تنافس خلال الهاكثون 10 فرق من الجامعات المشاركة بإجمالي 60 طالبًا، شاركت منهم الجامعة الألمانية بالقاهرة ب 17 طالبا كونوا 3 فرق طلابية، إذ فاز بالمركز الأول الفريق الطلابي بكلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام MET المكون من «مايكل جورج، مريم العرابى، سلمى الشافعي، ياسر شويتة، جون سدراك، ريم عبد الرازق» وذلك عن قيامهم بتنفيذ تطبيق يستهدف مساعدة الأسر فى ترشيد استهلاك المياه.

وفاز بالمركز الثالث فريق كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات IET المكون من «أحمد تامر، أحمد سمير، يوسف أشرف، زياد عمر، عبدالرحمن أيمن»، الذي أجرى تطبيق من أجل تنفيذه فى توشكى، بهدف التنبؤ باستهلاك المياه للزراعة، أما الفريق الثالث المشارك في المسابقة من طلاب كليتي هندسة وتكنولوجيا الإعلام وتكنولوجيا المعلومات تشكل من «مينا إيهاب، أحمد حسام الدين، جوزيف أيمن، عمر شريف، إسلام دياب، ناريمان جاد».

وبموجب هذا الفوز، كرم الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفرق الفائزة في الهاكثون، موضحًا خلال كلمته التي ألقاها أهمية مبادرة «بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعي»، التي تتمثل في كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تقدمت 7 مراكز فى الموشر العالمي للذكاء الاصطناعي، الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تقدمت 17 مركزًا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بتشكيل مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، يضم الجهات المعنية بهذه التكنولوجيا، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

تطويع التكنولوجيا الحديثة لمجابهة التحديات

وفي ختام كلمته، دعا وزير الاتصالات الطلاب إلى الإستمرارية في التعلم واكتساب المزيد من المعرفة لكي يستطيعوا مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأعرب الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، عن فخره وسعادته بالإنجاز الذي حققه الطلاب، الذي جاء تطبيقًا لما درسوه من مواد علمية روعي في اختيارها تطويع التكنولوجيا الحديثة لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمع وتتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ماجي مشالي، الأستاذ المساعد بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على الفرق الطلابية، بالتعاون مع الدكتورة ميرفت أبوالخير، نائب عميد كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، وبدر طارق المعيد بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة شهدت مشاركة 300 طالب من الجامعة الألمانية، من إجمالي 500 طالب من طلاب الجامعات المشاركة، ما يعكس حرص طلاب الجامعة الألمانية على اغتنام الفرص التدريبية والتنافسية، لتوظيف ما جرى دراسته في تقديم حلول ابتكارية، تسهم في تحسين مستوى الخدمات ومواجهة التحديات المجتمعية.