الباز يدعو المواطنين لزيارة موقع «خريطة مشروعات مصر» لمعرفة حجم الإنجازات

دعا الإعلامي الدكتور محمد الباز، المواطنين للدخول على موقع «خريطة مشروعات مصر»، مشيرا إلى أن كل مشروع كبير أو صغير تم الانتهاء منه موجود على الموقع.

خريطة مشروعات مصر

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن موقع «خريطة مشروعات مصر» توجد عليه التفاصيل الكاملة لعدد 7445 مشروعا، مشيرا إلى أن المشروعات منها مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومصانع، وغيرها.

وأضاف، أنه في العصور السابقة كان يتم الاهتمام فقط بالقاهرة الكبرى، وباقي المحافظات كان لا تصلها أي خدمات، مشددا على حق المواطن في الريف والصعيد وكل مكان أن يحصل على حصته من المشروعات.

يجب أن ننظر لبلدنا بين الرضا

وأكد الإعلامي، أننا بحاجة كمصريين للنظر إلى بلدنا بعين الرضا، وأن نتوقف عن الاستماع للكذب والتشويه الممنهج الذي يقوم به أعداء الوطن.

وأردف: «عشان نبقى دولة متقدمة لازم أفكارنا كمواطنين تتغير، يعني متلاقيش في أي بلد مواطن بيجري وراء التنقيب عن الآثار، أو مواطن يدفع كل أمواله للمستريحين يسرقوها.. أي مجتمع عاوز يتقدم لازم الناس تشتغل وتتعب، والناس تبطل تكسر في بعض».