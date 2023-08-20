«التموين»: توجيهات رئاسية بألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع عن 3 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن هناك توسعا في مكاتب السجل التجاري المطورة في إطار التحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم افتتاح أول مخزن دواء على مساحة 8 أفدنة لخدمة 4 محافظات في المنطقة اللوجستية بالغربية.

وضع حجر أساس لمركز استراتيجي في الأقصر لخدمة 4 محافظات

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع حجر أساس لمركز استراتيجي في الأقصر لخدمة 4 محافظات من أجل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية، موضحا أنه يتم أيضا التوسع في أسواق الجملة ونصف الجملة.

توجيه من الرئيس السيسي

وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي عن 3 أشهر، مؤكدا أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لـ 8 أشهر، كما أن سعر السكر مرتبط بسعر الوقود عالميا.

السكر رابع سلعة يتم تداولها على منصة البورصة السلعية

كما أكد أن السكر رابع سلعة يتم تداولها على منصة البورصة السلعية بعد القمح والذرة، لافتا إلى أن سعر كيلو السكر للمستهلك 27 جنيها ويتم تداوله بأسعار مختلفة تصل إلى 30 جنيها.