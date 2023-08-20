الإعلامية ميرفت المليجي: رسالة مهرجان العلمين وصلت لكل الوطن العربي

قالت الإعلامية ميرفت المليجي، إن مهرجان العلمين هو المهرجان الترفيهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنه شهد فعاليات ترفيهية وموسيقية ورياضية وكل أنواع الترفيه.

وأضافت المليجي، في تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الكل كان يتحدث عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث جرى تنظيم حفل المطرب حكيم، بالإضافة إلى الحفلات التي بثتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على القنوات الخاصة بها».

المهرجان يناسب كل الأذواق

وتابعت: «رسالة المهرجان وصلت للوطن العربي، فهناك تنوع فريد، فقد كانت الإدارة حريصة على وجود كل أنواع الموسيقى لتلبية كل الأذواق، وجرى تنظيم حفل للموسيقار عمر خيرت وحفلات لفنانين شعبيين، وكان لموسيقى الراب حظا كبيرا في المهرجان».

فعاليات رياضية كثيرة

وأوضحت، أن المهرجان شهد تنظيم بطولات رياضية كثيرة، مثل البطولة العربية للجودو وبطولة الكرة الشاطئية بمشاركة نجوم الجيل الذهبي، وبالتالي فإن هذا المهرجان ليس غنائيا أو موسيقيا فقط، فقد شهدت فعالياته سباق الرالي الذي يتسم بعدد كبير من الفعاليات.