بدء تنسيق الشهادات المعادلة.. تعرف على خطوات وآخر موعد لتسجيل الرغبات

بدأت اليوم أعمال تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات المصرية، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وتستمر أعمال تنسيق الشهادات المعادلة وكتابة رغباتهم حتى يوم الخميس 31 أغسطس الجاري.

خطوات تنسيق الشهادات المعادلة

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابطا لتنسيق الشهادات المعادلة، للعام الجامعي 2023-2024، يمكن الاطلاع عليه من هنــــــــا، واتباع الخطوات الآتية لتسجيل الرغبات في تنسيق الشهادات المعادلة:

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات المعادلة 2023.

- الدخول إلى صفحة الشهادات العربية لطلاب في حالة كانت الشهادة المعادلة من إحدى الدول العربية، ثم اتباع الخطوات وتسجيل بيانات الطالب.

- الدخول إلى صفحة الشهادات الأجنبية المعادلة في حالة كانت الشهادة المعادلة من إحدى الدول، ثم اتباع الخطوات وتسجيل بيانات الطالب.

- الضغط على دليل القبول بالكليات والمعاهد في حالة رغب الطالب في معرفة الكليات والمعاهد والحد الأدنى للقبول بها.

الحد الأدنى للكليات في تنسيق الشهادات المعادلة

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 بنفس قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق للحدود الدنيا التالية:

- 95% حد أدنى للالتحاق بكليات الطب.

- 90% حد أدنى لالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

- 85% حد أدنى للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلى أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

رسالة هامة من التعليم العالي لطلاب الشاهدات المعادلة

وبالنسبة لتنسيق الشهادات المعادلة، طالبت وزارة التعليم العالي الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية، بضرورة إرسال نسخة إلكترونية من نتائج امتحان S.A.T على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث أنّه لن يتم ترشيح الطالب الذي لم يرسل نتيجة درجات الامتحان.

كما طلبت من طلاب الشهادات المعادلة الذين حصلوا عليها من دول موريتانيا والصومال وجيبوتي والسودان واليمن وليبيا والعراق وسوريا والأردن وفلسطين، التوجه إلى مكتب التنسيق مباشرة قبل عمل التنسيق الإلكتروني.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة

ومن المقرر أن يتم إعلانه نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بعد 5 أيام من إغلاق باب التنسيق أي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المُقبل.