السيد عطا: تسجيل 340 ألف طالب بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

قال السيد عطا المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إن المرحلة الثانية كان من المقرر لها أن تنتهي أمس السبت، لكن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قرر مدها حتى اليوم، مشيرًا إلى أنه جرى تسجيل 340 ألف طالب من أصل 350 بالمرحلة الثانية من التنسيق.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى مقدمة اختيار شعبة الرياضيات

أضاف عطا خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، من تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أنّ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مقدمة اختيار شعبة الرياضيات بالمرحلة الثانية، مواصلا: «نحدد الحد الأدنى وفقا لرغبات الطلاب وعدد الأماكن المتاحة بكل كلية».

ثقافة اختيار الكلية بالاسم ما زالت موروثة

تابع المشرف على تنسيق القبول بالجامعات: «ما زالت ثقافة اختيار الكلية بالاسم موروثة، والبعض لا يختار الكلية التي لا تواكب سوق العمل، فنحن لدينا كليات تكنولوجية عليها إقبال كبير، وأنصح الطلاب باختيار ما يتوافق مع سوق العمل، ونعمل حاليا على فرز الرغبات، وبعد إعلان النتائج يتم الإعلان عن الكليات المتبقية».