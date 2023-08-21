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شروط القبول بمعهد الكونسرفتوار.. اعرف طريقة وموعد التقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
08:44 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
أكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة شروط القبول بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، طبقا لكل قسم بالمرحلة الإعدادية والثانوية على النحو التالي:

شروط التقديم في معهد الكونسرفتوار

أولا المرحلة الإعدادية: 

موسيقى بعد اجتياز اختبارات القدرات

- يقبل الحاصلين على السنة الثانية ابتدائي بقسمي البيانو والوتريات ما عدا الكونترباص.

- يقبل المعهد للصف الأول الإعدداي الحاصلين على الصف السادس الابتدائي لقسمي الوتريات تخصص كنترباص فقط ، وقسم آلات النفخ.

ثانيا: المرحلة الثانوية:

يقبل المعهد بالصف الأول الثانوي الحاصلين على شهادة الإعدادية في الأقسام التالية:

1- قسم الغناء: وذلك بعد اجتياز اختبار مادة الصولفيج مقرر أول والاختبارات التي يحددها القسم

2- قسم التأليف والنظريات والقيادة: وذلك بعد اجتياز الطالب امتحان مقرر ثالثة إعدادي صولفيج وبيانو إضافي وبعد اجتياز اختبارات القسم.

3- قسم آلات النفخ والإيقاع:

تخصص آلات إيقاع فقط وذلك بعد اجتياز اختبارات القسم

طريقة التقديم في معهد الكونسرفتوار:

التقديم من داخل مقر الأكاديمية بالهرم- الجيزة

مواعيد التقديم

أوضحت الأكاديمية فتح باب التقدم من الاثنين 14 أغسطس الجاري وذلك من الاثنين إلى الخميس أسبوعيا، في مواعيد العمل من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي