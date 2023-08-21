شروط القبول بمعهد الكونسرفتوار.. اعرف طريقة وموعد التقديم
كتب:
إلهام الكردوسي
08:44 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
أكاديمية الفنون
أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة شروط القبول بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، طبقا لكل قسم بالمرحلة الإعدادية والثانوية على النحو التالي:
شروط التقديم في معهد الكونسرفتوار
أولا المرحلة الإعدادية:
موسيقى بعد اجتياز اختبارات القدرات
- يقبل الحاصلين على السنة الثانية ابتدائي بقسمي البيانو والوتريات ما عدا الكونترباص.
- يقبل المعهد للصف الأول الإعدداي الحاصلين على الصف السادس الابتدائي لقسمي الوتريات تخصص كنترباص فقط ، وقسم آلات النفخ.
ثانيا: المرحلة الثانوية:
يقبل المعهد بالصف الأول الثانوي الحاصلين على شهادة الإعدادية في الأقسام التالية:
1- قسم الغناء: وذلك بعد اجتياز اختبار مادة الصولفيج مقرر أول والاختبارات التي يحددها القسم
2- قسم التأليف والنظريات والقيادة: وذلك بعد اجتياز الطالب امتحان مقرر ثالثة إعدادي صولفيج وبيانو إضافي وبعد اجتياز اختبارات القسم.
3- قسم آلات النفخ والإيقاع:
تخصص آلات إيقاع فقط وذلك بعد اجتياز اختبارات القسم
طريقة التقديم في معهد الكونسرفتوار:
التقديم من داخل مقر الأكاديمية بالهرم- الجيزة
مواعيد التقديم
أوضحت الأكاديمية فتح باب التقدم من الاثنين 14 أغسطس الجاري وذلك من الاثنين إلى الخميس أسبوعيا، في مواعيد العمل من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.