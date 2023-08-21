«مساء DMC» يستعرض نماذج مشرفة حققت نجاحا بعد بلوغها سن الـ60

خصص برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة بعنوان «العمر مش مجرد رقم.. حكايات التميز بعد سن الـ60»، إذ قال ممدوح بكار، مدرب فنون قتالية، إن طوال حياته وهو يعمل في مجال الرياضة ولكن اتجه إلى الرياضة القتالية وعمره 49 عاما.

«ممدوح»: أمارس الرياضة منذ سنوات

وأضاف ممدوح بكار، خلال البرنامج: «منذ سنوات عديدة وأنا أمارس الرياضة وتدربت كاراتيه، وفي عام 2006 بدأ اتحه لمسار الفنون القتالية».

وتابع ممدوح بكار: «طوال حياتي وأنا رياضي واهتم بممارسة الرياضة، وابنتي نشرت فيديو لي خلال ممارسة الفنون القتالية ولاقى إعجاباً كبيراً ».

فيما قالت الحاجة نبيلة بلبل الشرقية، إنها كانت تذهب مع والدتها إلى الغيط وعمرها 10 سنوات وكانت تعمل بـ4 جنيهات في الغيط، متابعة :«كنا نزرع القطن وكانوا يغنون للقطن وللعديد من المحاصيل الزراعية».

وأضافت خلال البرنامج :«كبرت وتزوجت وزوجي ومرض فأصبحت أذهب للعلم بالغيط وأحصل على 50 جنيها لعلاج زوجة وزوجت 5 من أبنائي».

«نبيلة»: اكتشفت صوتي الغنائي صدفة

وتابعت الحاجة نبيلة: «خلال قيامي بإعداد الطعام غنيت فوجدت أولادي يشيدون بصوتي واقترحوا على أن أغني وقاموا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت الكثير من الناس معجبين بصوتي».

بدوره قال نبيل الأيوبي عارض أزياء، إنه بدأ يعرض أزياء منذ عامين ونصف وقبل ذلك كان يعمل في مجال السياحة.