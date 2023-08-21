ندوة في مسجد سعيد جكمك بالقاهرة عن قضاء حوائج الناس الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تنظيم ندوة علمية كبرى بعنوان «قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب»، يوم الأربعاء المقبل، عقب صلاة المغرب، في مسجد سعيد جكمك بشارع الأزهر، وسط القاهرة.

ويقدم الندوة الكاتب الصحفي جمال سالم، ويحاضر فيها الدكتور رجب سيف قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي، وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

إطلاق قوافل دعوية كبرى

وأعلنت وزارة الأوقاف في يوليو الماضي، إقامة ندوة علمية كبرى بعنوان «فضائل الاستغفار»، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن إطلاق 7 قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في مديريات أوقاف الإسكندرية، والإسماعيلية، ودمياط، والفيوم، والمنيا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.