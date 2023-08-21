الناقد محمد نبيل: استحداث جائزة بتصويت الجمهور في مهرجان الدراما «أمر إيجابي»

قال الناقد الفني محمد نبيل، إن استحداث مهرجان القاهرة للدراما جائزة بتصويت الجمهور أمر إيجابي وخطوة جاءت متأخرة، وكان لابد وجودها من الدورة الأولى، إذ يجعل الجمهور جزء من المهرجان بشكل أو آخر.

وأضاف محمد نبيل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فتح المهرجان باب منافسة الأعمال التي تعرض خارج السباق الرمضاني أمر ضروري، كونها تناقش قضايا مهمة للغاية، موضحا أن الجميع كان ينادي منذ فترة كبيرة بأن صناعة الدراما لابد أن توجد طوال العام ولا تقتصر على رمضان.

مهرجان القاهرة للدراما

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما يقام يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، المقام خلال الفترة الحالية بمدينة العملين، إذ ضم مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية لمطربي مصر والوطن العربي.