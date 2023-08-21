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تخصيص قطعتي أرض لإنشاء ناديين لطواقم التمريض في الوادي الجديد

كتب:

إسراء سليمان
11:48 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض

الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، موافقة محافظ الوادى الجديد على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء ناديين للتمريض بمدينتي الداخلة والخارجية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الوادي الجديد، والتي عُقدت تحت عنوان «رد الجميل»، بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك الاحتفالية تأتى استمرارًا لسلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، إضافة إلى الوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، وتكريم القيادات والكوادر المتميزة.

شعبة تمريض بعد الثانوية العامة

وخلال الاحتفالية؛ أعلنت الدكتورة كوثر محمود عن مناقشة إمكانية فتح شعبة تمريض بعد الثانوية العامة في المعهد الفني الصحي الجديد مع محافظ الوادى الجديد.

كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير لطواقم التمريض في كل المحافظات، مشيدة بدورهم وتفانيهم فى العمل، ومؤكدة على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض.

تبادل خبرات وتدريب على التخصصات الدقيقة

وبدوره، طالب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع كفاءة أفراد هيئة التمريض من خلال تبادل الخبرات والتدريب علي التخصصات الدقيقة والحرجة بالمستشفيات المتميزة بالقاهرة.

كما أقترح محافظ الوادي الجديد، أن يتم إطلاق اليوم المصري للتمريض من محافظة الوادي الجديد.

وفى نهاية الاحتفالية، كرم محافظ الوادي الجديد الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر وأهداها درع المحافظة، نظرًا لجهودها لخدمة أطقم التمريض، كما كرمت نقيب التمريض القيادات والكوادر المتميزة فى المحافظة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.