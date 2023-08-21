أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 21-8-2023.. كم ثمن الطن؟

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-8-2023، استقرارا في السوق المصرية، ليتراوح سعر الطن البورتلاندي العادي في الأسواق ما بين 1700 و1910 جنيهات، ويرجع استقرار الأسعار في الأسواق المحلية إلى حالة التوازن في العرض والطلب على الأسمنت، بحسب شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-8-2023 في مصر 1780 جنيهًا بالنسبة لأسمنت المعلم، فيما سجل سعر أسمنت السهم 1790 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت الفهد 1760 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

فيما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1760 جنيها، وبلغت أسعار أسمنت المسلح 1850 جنيهًا، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1790 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

فيما يبلغ سعر أسمنت المخصوص في الأسواق المصرية، 1820 جنيهًا، وسجل سعر أسمنت السويس للأسمنت 1820 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1910 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1800 جنيهًا، فيما بلغ سعر أسمنت النصر 1820 جنيها.