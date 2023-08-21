تسبب في وفاة 3 وإصابة 3 آخرين بأمريكا.. ما هو مرض «الليستريات»؟

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تناولوا شراباً مصنوعاً من اللبن المخفوق، تبين أنه ملوث ببكتريا قاتلة، في أحد مطاعم العاصمة واشنطن الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية إن التحقيقات كشفت عن أن الإصابات تتعلق بمرض معروف باسم «الليستريات»، وعادةً ما تتم الإصابة به نتيجة تلوث الأدوات المستخدمة في تقديم الآيس كريم، التي لم يتم تنظيفها بشكل صحيح في المطعم.

وأظهرت البصمات الجينية للبكتيريا داخل اللبن المخفوق، أنها تابعة لسلالة الليستريات، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية.

في هذا السياق تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مرض الليستريات، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقارئ علي مدار اليوم.

ما هو مرض الليستريات؟

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض الليستريات هو مرض غذائي المنشأ، ويُعد أحد أخطر الأمراض التي تنتقل إلى الانسان عن طريق الأطعمة الملوثة، وتسببه «جرثومة الليستيرية المستوحدة»، كما أنه مرض نادر بشكل نسبي، حيث تتراوح معدلات الإصابة به بين 0.1 و10 حالات من بين مليون شخص كل عام، وعلي الرغم من قلة عدد حالات الإصابة بمرض الليستريات، فإن ارتفاع معدل حالات الوفاة يجعله مثيراً للقلق.

مخاطر مرض الليستريات

وأضافت المنظمة أن تناول أغذية ملوثة بشكل مفرط يحتوي على جرثومة الليستيرية المستوحدة هو السبب الرئيسي للعدوى بمرض الليستريات، وينتقل هذا المرض بين البشر، ولاسيما من النساء الحوامل إلى الأجنة داخل الرحم، فيصيب من هم فوق سن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة بشكل أكبر، ففي بعض الأحيان قد يؤدي إلى الوفاة.

وتستطيع جرثومة الليستيرية المستوحدة المتسببة في مرض الليستريات، البقاء حية وتتكاثر بشكل أسرع عند درجات الحرارة المنخفضة التي توجد داخل الثلاجات، وتتراوح فترة حضانة المرض عادة بين أسبوع إلى أسبوعين، ولكنها يمكن أن تتفاوت بين بضعة أيام لتصل إلى 90 يوماً.