4 مسيرات تستهدف العاصمة الروسية وبريانسك.. تعرف على التفاصيل

تصدت روسيا، لمحاولة أوكرانية، لتنفيذ هجمات، وصفتها بـ«الإرهابية»، باستخدام 4 مسيرات، فجر اليوم الثلاثاء على العاصمة «موسكو» ومقاطعة «بريانسك» الواقعة غرب البلاد، دون وقوع ضحايا وكشفت وزارة الدفاع تفاصيل الهجمات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال «عمدة موسكو» سيرجي سوبيانين، إن وسائل الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين هجوميتين بالقرب من «كراسنوجورسك»، و«تشاستسوف» في مقاطعة موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تضرر سيارات متوقفة بالقرب من أحد المباني السكنية

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى اكتشاف مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي بريانسك، مضيفة أن الدفاع الجوي، اكتشف ودمر مسيرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي «مقاطعة موسكو».

وأضافت الدفاع الروسية، أن عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من أحد المباني السكنية، في «كراسنوجورسك» تضررت.

وكانت «خدمات الطوارئ» الروسية، أشرت في وقت سابق، إلى تحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في «كراسنوجورسك» بالقرب من موسكو.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام روسية، فجر اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع مطارات موسكو أمام الرحلات القادمة والمغادرة،، فيما تم نقل بعض الرحلات الجوية إلى مدن أخرى، إحداها إلى«مطار جوكوفسكي».

وأجلت السلطات، 6 رحلات مغادرة و7 رحلات وصو في «مطار دوموديدوفو»، فيما ألغت رحلتين اثنتين.

وفي مطار «فنوكوفو»، تأخرت 7 رحلات جوية للمغادرة، كما تأخرت 7 رحلات للوصول، وتم إلغاء واحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مطارات «شيريميتيفو» و«دوموديدوفو» يبدآن في استقبال الرحلات

وفي وقت لاحق، قالت «خدمة الطيران» الروسية، إن المطارات الدولية «شيريميتيفو، دوموديدوفو» في موسكو، بدآ في استقبال الرحلات بعد الإغلاق المؤقت، فيما لا يزال «مطار فنوكوفو» مغلقا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.