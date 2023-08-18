مؤشرات تنسيق كلية علوم أسوان 2023.. أقل من الأعوام الماضية

مؤشرات تنسيق كلية علوم أسوان 2023 تعتبر محط اهتمام طلاب المرحلة الثانية كونها واحدة من أهم الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية، حيث تضم عددًا من التخصصات الهامة المعنية بدراسة العلوم الحية وغير الحية الخاصة بالطبيعة التي تتيح للطلاب فرص عمل في عدة مجالات بعد التخرج.

مؤشرات تنسيق كلية علوم أسوان 2023

وبلغت مؤشرات تنسيق كلية علوم أسوان 2023 بدرجات القبول 295 بنسبة نجاح تبلغ 71.95% وهي درجات أقل مقارنة بالأعوام الماضية، مما يعطي لطلاب الشعبة العلمية فرصة تعليمية مميزة في مجال العلوم.

وتتيح كلية العلوم العديد من فرص العمل لخرجيها تتمثل في التدريس، ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية، و شركات ومستحضرات التجميل، وشركات الصناعات الدوائية، ومراكز البحوث العلمية، وتحليل الميكروبات في شركات المياه، والعمل بمصانع الزيوت وغيرها.

التعليم العالي تعلن عن كافة المعلومات حول تنسيق الجامعات

وفي وقت سابق أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن كل المعلومات بشأن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حيث أن كلية علوم تعد من ضمن الكليات المتاحة لتلك المرحلة.