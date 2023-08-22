نتيجة تنسيق كليات الآثار المرحلة الثانية «علمي» في جميع المحافظات 2023

بعد إعلان وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق الجامعات لكافة كليات الآثار في مختلف المحافظات للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية، بعد غلق باب التنسيق بها يوم الأحد الماضي، إذ يبدأ الطلاب في التعرف على درجات الكليات مع بدء عملية تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات.

تنسيق كليات الآثار للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الثانية والذي جاء للشعبة العلمية 60%، وجاء تنسيق كليات آثار للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية، خاصة وأنها من الكليات التي يتهافت الطلاب علي الالتحاق بها.

تنسيق كليات الآثار في جميع محافظات مصر 2023

- آثار دمياط 311

- آثار القاهرة 310.5

- آثار عين شمس 309.5

- آثار ولغات مطروح 304

- آثار أسوان 303.5

- آثار الفيوم 301.5

- آثار الأقصر 296.5

- آثار سوهاج 288

إعلان موعد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة

وينتظر الكثير من الطلاب إعلان موعد التقديم في رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، للشعبتين الأدبية والعلمية بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 60% للشعبة العلمية و58% للأدبية، وتأتي المرحلة الثالثة لأقل من 60% للشعبة العلمية، وأقل من 58% للشعبة الأدبية.

وهناك عدد من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة شعبة علمي وأدبي، خاصة بالتزامن مع الانتهاء من امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة وإعلان النتيجة، وإتاحة الفرصة لطلاب المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات المتاحة.