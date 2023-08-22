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9 معلومات عن أحدث اكتشاف بترولي في مصر.. ينتج 2500 برميل يوميا

كتب:

مارينا رؤوف
10:49 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
كشف بترولي

كشف بترولي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، إن شركة كايرون Cheiron للنفط أعلنت تحقيق كشف بترول جديد احتياطي جيد من الزيت الخام ذو الكفاءة العالية، ووضعه على خط الإنتاج ليزيد من إنتاج الدولة من البترول.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الكشف الجديد المتحقق اليوم والمعلن من الشركة ووزارة البترول.

- الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس.

- تمتلك الهيئة العامة للبترول 50% من الحقل.

- اكتشاف مخزون الحقل من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11.

تفاصيل الاكتشاف الجديد 

- يحتوي البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين.

- تعد هذه المرة الأولى التي يجرى فيها اكتشاف للزيت الخام في تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز .

- إنتاج البئر يزيد عن 2500 برميل يوميًا.

إجمالي إنتاج الزيت الخام

- بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يوميا بعد إضافة الحقل مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا، قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

- البئر يعد الرابع إذ جرى الانتهاء منه خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، ويمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر.

- يجرى التخطيط لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز، والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.