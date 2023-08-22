أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ4.5 جنيه

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق لم تشهد أي تغيير منذ فترة، إذ تتمتع باستقرار ملحوظ خلال الفترة الحالية بوفرة في المعروض.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف النجيب لـ«الوطن» أن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق تتراوح ما بين 4.5 جنيها و7.5 جنيها بالنسبة كيلو الطماطم، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8 و11 جنيها والبصل ما بين 12 و17 جنيها والكوسة ما بين 7 و9 جنيهات كما يتراوح سعر الباذنجان البلدي اليوم ما بين 3.5 و6.5 جنيها و الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و11 جنيها فيما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 7 و 0 جنيهات والزيتون التفاحي ما بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وتابع أن سعر الليمون البلدي يتراوح اليوم الثلاثاء ما بين 5 و 15 جنيها و العنب الأصفر ما بين 9 و15 جنيها، والعنب الأحمر ما بين 9 و15 جنيها فيما يتراوح سعر التفاح المصري ما بين 16 و26 جنيها، والبلح الرملي ما بين 7 و10 جنيهات.

كما يتراوح سعر الجوافة اليوم ما بين 6 و12 جنيها، والرمان ما بين 7 و15 جنيها، وعن سعر الكنتلوب اليوم يتراوح ما بين 7 و15 جنيها والشمام ما بين 7 و11 جنيها، بينما يتراوح سعر المانجو اليوم ما بين 16 و22 جنيها.