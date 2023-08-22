تنسيق كلية تجارة 2023 بالدرجات.. اعرف الحدود الدنيا بالجامعات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية تجارة 2023 بالدرجات، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في الجامعات الحكومية كالمنصورة والزقازيق ووكفر الشيخ ودمياط وقناة السويس والقاهرة وطنطا ودمنهور وجامعة عين شمس وسوهاج وحلوان وبورسعيد.

تنسيق كلية تجارة 2023 بالدرجات

وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإن تنسيق كلية تجارة 2023 بالدرجات يمكن الحصول عليه برقم الجلوس والرقم السري، وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الكلية بها نظامين للالتحاق بها وهم الانتظام والانتساب.

تنسيق كلية تجارة 2023 بالدرجات علمي

- كلية تجارة المنصورة 303.5

- كلية تجارة الزقازيق 301.5

- كلية تجارة كفر الشيخ 300.5

- كلية تجارة القاهرة 293.0

- كلية تجارة دمياط 292.0

- كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

- كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان 291.0

- كلية تجارة الإسكندرية 291.0

- كلية تجارة دمنهور 289.5

- كلية تجارة طنطا 289.0

- كلية تجارة عين شمس 288.0

- كلية تجارة سوهاج 288.0

- كلية تجارة بنها 287.5

- كلية تجارة بني سويف 287.5

- كلية تربية بنات عين شمس 287.5

- كلية تربية حلوان 287.0

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم 287.0

- كلية تجارة بور سعيد 287.0

- كلية تجارة جنوب الوادي 287.0

- كلية تجارة أسيوط 285.0

- كلية تجارة أسوان 284.5

- كلية تجارة السويس 284.0

- كلية تجارة العريش 283.6

- كلية تجارة مدينة السادات 283.0

- كلية تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5

- كلية تجارة انتساب موجه الزقازيق 281.0

- كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5

- كلية تجارة انتساب موجه القاهرة 280.0

- كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5

- كلية تجارة انتساب موجه عين شمس 278.0

- كلية تجارة انتساب موجه دمنهور 278.0

- كلية تجارة انتساب موجه دمياط 277.5

- كلية تجارة انتساب موجه طنطا 277.0

- كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277.0

- كلية تجارة انتساب موجه بنها 276.5

- كلية تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5

- كلية تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275.0

- كلية تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5

- كلية تجارة انتساب موجه السويس 274.0

- كلية تجارة انتساب موجه مدينة السادات273.5

- كلية تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

- كلية تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

- كلية تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

- كلية تجارة انتساب موجه العريش273.0

- كلية تجارة انتساب موجه جنوب الوادي272.5

- كلية تجارة انتساب موجه سوهاج272.0

تنسيق كلية تجارة 2023 بالدرجات علمي أدبي

- كلية تجارة دمياط315.0

- كلية تجارة القاهرة 314.0

- كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان 314.0

- كلية تجارة العريش 313.5

- كلية تجارة الإسكندرية 310.5

- كلية تجارة عين شمس 309.0

- كلية تجارة جنوب الوادي 305.5

- كلية تجارة المنصورة 305.5

- كلية تجارة الزقازيق 305.5

- كلية تجارة بنها 300.0

- كلية تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

- كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

- كلية تجارة كفر الشيخ 296.0

- كلية تجارة بور سعيد 296.0

- كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295.0

- كلية تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

- كلية تجارة أسوان 294.5

- كلية تجارة دمنهور 294.0

- كلية تجارة طنطا 294.0

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

تجارة السويس 292.0

تجارة بني سويف 291.5

تجارة أسيوط 289.5

تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة سوهاج 288.0

تجارة انتساب موجه بنها 287.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

تجارة انتساب موجه دمياط 284.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5

تجارة انتساب موجه أسوان 284.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283.0

تجارة انتساب موجه طنطا 283.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 283.0

آداب انتساب موجه دمنهور 283.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283.0

آداب انتساب موجه طنطا 282.5

آداب انتساب موجه المنصورة 282.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282.0

تجارة انتساب موجه السويس 282.0

تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5

تجارة انتساب موجه العريش 281.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 281.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281.0

آداب انتساب موجه دمياط 280.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 280.0