أغنية «الساحل الشمالي» لمحمد منير ومريام فارس تقترب من 7 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية الساحل الشمالي التي تجمع لأول مرة بين الكينج محمد منير والفنانة اللبنانية مريام فارس، حاجز الـ6 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها في الأيام الماضية.

أغنية الساحل الشمالي للكينج محمد منير ومريام فارس، من كتابة وتلحين وتوزيع والميكس والماستر لـ محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، إيقاعات أحمد بدير، ناي أحمد خيري.

أغنية الساحل الشمالي لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب

ورغم أن هذه المرة الأولى التي تجمع بين محمد منير ومريام فارس، إلا أنه لم يتم تصوير أغنية الساحل الشمالي التي تصدرت قوائم البحث وتريند يوتيوب، بطريقة فيديو كليب، والاكتفاء ببوستر يجلس فيه «منير ومريام» على الشاطئ وهما ينظران للبحر.

كلمات أغنية الساحل الشمالي

ومن كلمات أغنية الساحل الشمالي «في الساحل الشمالي يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي ومتشغليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي، بسأل عمك غباشي هو المشمش مجاشي، قالي بس إنتوا الحقوه».