نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان 2023.. فارق 5 درجات عن العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الهندسة في جميع أنحاء الجمهورية عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ومن ضمنها نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان 2023.

نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان 2023

وسجلت نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان 348.5 درجة، وباختلاف كبير عن العام الماضي 2022، حيث كان الحد الأدنى للقبول بالكلية بواقع 343.0 أي بفارق 5.5 درجة عن تنسيق هذا العام الدراسي 2023/ 2024.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي حضره مسؤولون ووسائل إعلام بالعاصمة الإدارية الجديد.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وأن الحد الأدنى لكليات العلوم السياسية والاقتصادية جاء 86.46%، وكليات الألسن 84.51%.

ويتيح موقع جريدة «الوطن» جميع المعلومات والتفاصيل حول نتيجة تنسيق الجامعات 2023 سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، أوالمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بجميع الكليات.