الحدود الدنيا للقبول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جميع المحافظات
كتب:
رحاب عبدالراضي
02:36 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق المرحلة الثانية
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز الكليات والحدود الدنيا بتنسيق المرحلة الثانية للكليات والمعاهد المختلفة، ومن ضمنها كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي.
وفي السطور التالية، نعرض الحدود الدنيا لكلية حاسبات ومعلومات في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم العالي في بيان لها بعد ظهور نتيجة التنسيق منذ ساعات قليلة.
حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا 365
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
اسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5
حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5