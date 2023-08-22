الحدود الدنيا للقبول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جميع المحافظات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز الكليات والحدود الدنيا بتنسيق المرحلة الثانية للكليات والمعاهد المختلفة، ومن ضمنها كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي.

وفي السطور التالية، نعرض الحدود الدنيا لكلية حاسبات ومعلومات في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم العالي في بيان لها بعد ظهور نتيجة التنسيق منذ ساعات قليلة.

حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا 365

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

اسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5