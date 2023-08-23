خبير نقل يكشف أهمية تشغيل خطين ملاحيين يربطان مصر بأفريقيا: زيادة الصادرات

علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، خبير النقل، على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا «دول الكوميسا» ودول شمال وغرب أفريقيا، قائلاً: «يتم العمل بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على إحياء خطوط التجارة، ولذلك كان من الضروري العمل على تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا».

زيادة الصادرات للأسواق الخارجية

وأضاف أبوخضرة لـ «الوطن»، أن مصر تعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية والاستغلال الأمثل لموقعها الجغرافي واللوجستي الفريد، حيث يتم اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير قطاع النقل والأسطول البحري والنهري باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري.

وأكد خبير النقل، أن هذين الخطين سوف يعملان على زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية وزيادة التبادل التجاري معها، وكذلك زيادة الصادرات المصرية بشكل عام وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

توفير العملة الصعبة

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى توطين الصناعات المصرية ودعمها وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات مما يعمل على زيادة النمو الإقتصادى وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن سعيها لأن تكون مركزاً للتجارة العالمية نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز، مؤكداً أن الخطين يساعدوا على تحقيق ذلك.