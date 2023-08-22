«الأوقاف» تنظم 15 ندوة ببرنامج «اقرأ» الصيفي في مكتبات المساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، تنظيم 15 ندوة ببرنامج «اقرأ» الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى، إذ تتضمن الندوات لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

وتأتي خطوة إقامة تلك الندوات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

كما تهتم الوزارة ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، وحول جدول الندوات البالغ عددها 15 ندوة ببرنامج «اقرأ» الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية، فهي على النحو التالي:

مكان إقامة الندوات

وأقيم برنامج «اقرأ» الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى مطلع الشهر الجاري بمديريات أوقاف «القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والبحيرة وبور سعيد وجنوب سيناء والجيزة وسوهاج والغربية والقليوبية والوادي الجديد»، بواقع (62) مكتبة تحت إشراف نخبة متميزة من الأئمة وأساتذة الجامعات، وسط إقبال كثيف من الرواد والجمهور والطلاب، وقد أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، والتواصل المستمر مع الجماهير وخاصة الشباب من خلال فعالية برنامج (اقرأ) الصيفي مما يسهم بفاعلية في بناء الأوطان ورفع رايتها.