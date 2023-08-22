الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات والمعاهد 2024 وطريقة سداد الرسوم

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اليوم، وتستعد النسبة الأكبر من طلاب الثانوية العامة 2023، للانتقال إلى المرحلة الجامعية، لذا يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات والمعاهد 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات والمعاهد 2024

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات والمعاهد 2024، حسبما أوضحتها جامعة القاهرة عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- نموذج 2 جند للذكور.

- صورة بطاقة الترشيح.

- 8 صور شخصية.

- صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

كيفية التقديم للمعاهد والجامعات 2024

وذكرت جامعة القاهرة عبر موقعها أنه توضع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات الجامعة 2023، بمظروف كبير يدون عليه اسم الطالب وعنوانه ورقم تليفونه والبريد الإلكتروني، ولا بد من استيفاء استمارة ملء بيانات الطالب بكل دقة وتسلم مع الملف حيث تسجل قاعدة البيانات بإدارة شؤن الطلاب.

طرق سداد الرسوم الدراسية

وفيما يتعلق بسداد الرسوم، أوضحت الجامعة أنه يتم إعلام الطالب بموعد سداد الرسوم الدراسية بالكلية عبر إعلانات وموقع الكلية، كما يتم إعلام الطالب برسوم الخدمات الموحدة عبر موقع الرسوم لكل كلية، ويتم تسديد الرسوم الدراسية عن طريق خدمة فوري أو البنك الأهلي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني في الفترة من يوم الثلاثاء الماضي وحتى الأحد الماضي.

وتم استنفاذ رغبات 14972 طالبًا بالشعب العلمية والأدبية لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وبإعلان نتيجة المرحلة الثانية، يكون مكتب التنسيق الإلكتروني أتم توزيع 453949 طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، كما التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وسوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.