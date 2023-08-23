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تحليق 15 رحلة بالون طائر تقل 300 سائح بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
09:42 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
البالون الطائر

البالون الطائر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، تحليق 15 رحلة بالون طائر على متنها 300 سائح من مختلف الجنسيات، وذلك للاستمتاع ومشاهدة جمال المدينة ونيلها الساحر.

وأوضح مصدر مسؤول في البالون الطائر، أن سياحة البالون الطائر تشهد رواجا ملحوظا في الموسم السياحي الصيفي، برغم ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أنه مصنف ضمن سياحة المغامرات والتي يعشقها السائحون لأنها تشبع فيهم روح المغامرة والإثارة؛ فالبالون يعتمد في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة.

تفاصيل رحلة البالون في الأقصر 

وأشار إلى أن البالون يستقبل هذه الأيام جنسيات سياحية مختلفة، أبرزها: إسبانيا، الصين، صربيا، أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، الهند، مدفوعة برحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة.

رحلة البالون تبدأ من أمام حتشبسوت

وذكر أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت، بعد الحصول على تصريح برج المراقبة عقب استطلاع الأحوال الجوية وسرعة الرياح عبر إطلاق بالونة اختبار للتعرف على اتجاهات الرياح، مؤكدا أن رحلة البالون تستغرق نحو 35 دقيقة، ويستمتع السائح بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي، ورؤية شروق الشمس والذي يعد أمتع ما يرى السائح على ارتفاع 3000 قدم.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار