«مياه القاهرة»: سحب 1.2 مليون عينة سنويا من المحطات لضمان تقديم كوب ماء نقي

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إجراءات التأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأوضح في بيان، أن الشركة تعمل دائما على ضمان تقديم كوب ماء نقي، مشددا على استمرار اخذ العينات من الروافع والمحطات والشبكات، والتعامل مع البلاغات التى تصل إلى مراكز خدمة العملاء فى أسرع وقت.

فحص عينات مياه الشرب بأحدث الأجهزة

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في تصريحات صحفية، أنه خلال عام تم اخذ مليون و200 ألف عينة على مستوى محافظة القاهرة، واثبتت العينات سلامة ومأمونية المياه، فضلا عن استقبال الشركة لـ 3600 بلاغا.

التعامل مع العينات بشكل فورى وعاجلفي شركة مياه الشرب

أكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيانه، انه تم التعامل مع العينات بشكل فورى وعاجل، وفحصها من خلال أحدث الأجهزة بمعامل الشركة، والتأكد من سلامة المياه.

تطبيق أحدث النظم العالمية لضمان جودة وسلامة المياه

أوضح «الشيمى» أن الشركة تمكنت من توفير أجهزة حديث للمعامل بتكلفة 40 مليون جنيه، ومستمرة بشكل كامل فى تطبيق أحدث النظم العالمية للتأكد من جودة وسلامة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

زيادة دورات التدريب للعاملين بشركة مياه الشرب

أشار رئيس الشركة في البيان إلي أن قطاع المعامل مستمر فى تحديث المنظومة الخاصة بفحص المياه، وزيادة دورات التدريب بالنسبة للعاملين، ومنحهم فرص لاستكمال الدارسات العلمية.