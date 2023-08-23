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«تاج الدين»: أغلب أعراض المتحور الجدد بسيطة جدا.. ولا يمثل أي خطر حتى الآن

كتب:

شريف سليمان
12:37 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنَّ ما يدل على قوة الطب الوقائي في مصر والفحص المستمر للتسلسل الجيني الخاص بالفيروسات، أنَّه يتمّ الإعلان عن أي مستجدات مرتبطة بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «أول أمس، كنت في حديث وسئلت عما إذا كان المتحور الجديد دخل مصر وقلت لم يأتِ مصر حتى الآن، وبالتالي، فإن الإصابة به في مصر أمر متوقع جدًا، كما أن حدوث تحوّرات للفيروسات التنفسية شيء طبيعي جدا».

ما هي الأعراض؟

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنَّ المتحور الجديد أكثر انتشارا لكن أعراضه ليست شديدة، مشيرًا إلى أنَّ أنواع فيروس كورونا بما في ذلك فيروس كورونا الأصلي حتى أوميكرون والمتحور الجديد أعراضها بسيطة جدًا مثل أعراض البرد (رشح وعطس ووجع في الحلق وتكسير في الجسم).

أعراض بسيطة جدا

وواصل: «أعراض هذا الفيروس في الغالبية العظمى تخص الجهاز التنفسي العلوي وبسيطة جدا، ولا خطر حتى الآن في كل الدول».

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بقلم شريف سليمان