رئيس «زراعة الشيوخ» يعلن إعداد اقتراح بإنشاء مجمعات زراعية صناعية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية نتج عنها استصلاح مساحات جديدة من الأراضي تتجاوز ثلاثة ملايين الأفدنة، تضاف قريبا للرقعة الزراعية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تلك الجهود الكبيرة التي تبناها ودعمها الرئيس السيسي جاءت بالتزامن التحديات العالمية الحالية في ملف الغذاء بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، ما كشف عن الأهمية الكبرى لتلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد في ظل تلك التحديات.

وأشار إلى ضرورة تعظيم العائد من تلك المشروعات المهمة وتحقيق أقصى استفادة من الرقعة الزراعية المصرية، لتحقق متطلبات البلاد في قطاعى الزراعة الصناعة والتجارة.

ورأى أن قطاع الزراعة يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية نظرا إلى أنه يحقق الأمن الغذائي وتقوم عليه قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، متابعا: «الأمر الذي يتطلب منا إعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة ، وذلك لتحقيق خطة التنمية الشاملة التي يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

واقترح تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى سبق ودعا إليها الدكتور مصطفى الجبلى، وزير الزراعة الأسبق، والتى تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تقوم في نفس المزرعة.

وتابع: خلال ذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التي تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين في المجمع.

فكرة تتطلب وجود مساحات زراعية واسعة

وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخريطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات وتزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء على بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم على تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.

تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي

وأشار إلى أن تطبيق تلك الفكرة يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.

وأوضح أنه سيتقدم بذلك المقترح إلى مجلس الشيوخ، بدور الانعقاد المقبل لدراسته، في محاولة لإعادة إحياء تلك الفكرة التي يمكن من خلال تعظيم الاستفادة من جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي.