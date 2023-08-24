مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة عملاء شركة المياه بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 من نفس الشهر اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة للشركة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عبر المنشور، إلى أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والاثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس بعزبة حسين شاكر من الأحد إلى الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا الي انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».