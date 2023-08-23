أبرز المعلومات عن فحص ما قبل الزواج عبر تطبيق صحتي في السعودية

كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات فحص ما قبل الزواج عبر تطبيق صحتي لمواطني السعودية، والذي يعتبر واحدا من الإجراءات الأساسية لإتمام الزواج، يتم الكشف من خلاله عن احتمالية حدوث أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية التي قد تنتقل من طرف لآخر بعد الزواج.

وفيما يلي، تستعرص «الوطن» فيما يلي، إجراءات فحص ما قبل الزواج عبر تطبيق صحتي لمواطني السعودية، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة.

إجراءات فحص ما قبل الزواج عبر تطبيق صحتي في السعودية

ويمكن إجراء الفحوصات ما قبل الزواج عبر خطوات بسيطة هي كالآتي:

تسجيل الدخول عبر تطبيق صحتي وهو متاح عبر متاجر الهواتف الذكية بشكل مجاني

الضغط على المواعيد أسفل الشاشة

ولحجز موعد جديد: اضغط على حجز موعد

قم باختيار خدمة عياة الفحص قبل الزواج وتحديد تاريخ وقت الحضور

وفي الوقت الذي قمت بتحديده، يجب التوجه إلى الوحدة الصحية التابع لها المتقدم مع إحضار هويتك الوطنية، ورقم هوية وتاريخ ميلاد الطرف الآخر.

إذا كنت تريد معرفة المواعيد القادمة أو التي قمت بتحديدها، فيمكن الضغط على مواعيدي لظهور كافة البيانات.

الفئة المستهدفة

تقدم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية لكافة المواطنين، وبالأخص للفئات الآتية:

الأسر المصابة بأمراض الدم الوراثية.

مع العلم أنه لا يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة.

كيفية الحصول على نتيجة الفحص

إذا كان كلا الطرفين المقبلين على الزواج سليمًا، تصدر لهم شهادة توافق، وتصل إليهما رسالة نصية تحتوي على رقم الشهادة، ورابط الاستعلام عن شهادة فحص ما قبل الزواج.

إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما لديه نتيجة إيجابية، تصل إليهما رسالة نصية تعلمهما بأنه يجب أخذ موعد لدى عيادة المشورة، وبعد حضور الطرفين للمشورة واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لإصدار الشهادة، تصدر شهادة الفحص وتصلهما رسالة نصية على الجوال.