«النقل» توقع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف

وقعت وزارة النقل، مذكرة تفاهم بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف، حيث وقع على المذكرة كل من الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، وشركة «أوشن إكسبرس شيبنج».

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم إنشاء المشروع على مساحة 120 فدان بمدينة برج العرب على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية، ويلاصق المشروع حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب، ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة، ويبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري 48 كم عن ميناء الدخيلة و20 كم عن مطار برج العرب.

وأضاف البيان، أنه من المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية، والمحور اللوجيستي الجاري تنفيذه حاليا، لربط المنطقة الصناعية ببرج العرب بمواني الإسكندرية والدخيلة وأبو قير البحري، كما سيخدم ميناء برج العرب الجاف، ميناء جرجوب البحري.

تنفيذ المشروع على مرحلتين

وتابعت الوزارة، في بيانها، بأنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع، وتشمل محطة استقبال القطارات «مرحلة أولى» وساحة المناولة بالكامل، والنصف الأول من ساحة الحاويات، بالإضافة إلى كافة خدمات الحاويات الفارغة، وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

وأكدت أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع تبلغ 780 مليون جنيه ومخطط تنفيذها في 12 شهر، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهرا، لافتة إلى أن المشروع سيوفر كافة الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة، و2.5 مليون طن بضائع صب جاف، وبضائع عامة سنويا، بإجمالي نحو 4.2 مليون طن سنويا، بالإضافة الى توفير ساحات تصل الى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.