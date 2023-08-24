كيف رحبت دول «بريكس» بعضوية مصر الدائمة بداية من يناير 2024؟.. حدث تاريخي

أعلن تجمع بريكس توسعه لأول مرة منذ عام 2010، بعد اتفاق قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على دعوة 6 دول بينها مصر لعضوية التجمع بداية من يناير 2024، مع مراعاة التوازن الجغرافي، ويستهدف التجمع أن يكون بمثابة منصة للاقتصاديات الناشئة لتعزيز تطورها، إضافة لتعزيز أجندة العلاقات التجارية ومواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي.

رئيس روسيا يرحب بمصر عضوا في بريكس

رحب الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بالدول المنضمة حديثًا لبريكس، ومن بينها مصر، وقال خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات قمة بريكس: «أود تحية الدول الجديدة المنضمة إلى بريكس بداية من يناير، من بينها مصر، وسنستمر في العمل على توسعة المجموعة وتوسعة نفوذ بريكس».

رئيس البرازيل: بريكس بعد زيادة أعضائه يضم 46% من سكان العالم

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ترحيبه بانضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس، مشيرًا إلى أنه بانضمام الدول الجدد سيضم تجمع بريكس 46% من سكان العالم وأن الباب لا يزال مفتوحًا لضم دول أخرى بعد الاتفاق على معايير انضمام الدول، مضيفا «نرحب بانضمام مصر لمجموعة بريكس».

رئيس جنوب أفريقيا: حلول اقتصادية عادلة

رحب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بانضمام 6 دول جديدة لمجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن هناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس، مع التأكيد على استعداد المجموعة للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.

رئيس الصين: حدث تاريخي

رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ، بانضمام الدول الجديدة لمجموعة بريكس، واصفًا الأمر بالحدث التاريخي وأنه سيعطي قوة دافعة جديدة لآلية التعاون بين دول المجموعة، مشيرًا إلى أن تجمع بريكس يسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم.

رئيس وزراء الهند: طاقة جديدة في التعاون بين الأعضاء

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، ترحيبه بانضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى التجمع، معربًا عن تهنئته للدول المنضمة حديثًا ومن بينها مصر حكومًا وشعبًا، مؤكدًا أن انضمام هذه الدول سيضخ للمجموعة زخم وطاقة جديدة في التعاون بين الأعضاء، وسيعمد إلى تقوية المجموعة والمساهمة في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.