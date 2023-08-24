موعد امتحان تحديد المستوى لطلاب المعادلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية موعد امتحان تحديد مستوى الطلاب العائدين من جامعات «روسيا - أوكرانيا - السودان»، الأحد المقبل 27 أغسطس، بالتزامن مع استقبال أوراق الطلاب في الجامعة.

تحديد مستوى الطلاب القادمين من الخارج

وقال بيان رسمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية، إنه تم إعلان كشوف أسماء الطلاب المتقدمين لامتحان تحديد المستوى من الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أسماء الطلاب المتقدمين للامتحان

وأضاف البيان، أن الامتحان يُعقد بجامعة القاهرة تحديدا بكلية طب القصر العيني، في تمام الثامنة صباحا، مشيرا إلى أنه تم إعلان أسماء الطلاب، وهم:

طارق محمد شعبان قادما من السودان بكلية العلوم الطبية والتكنولوجيا، ومصطفى محمود سعيد قادما من السودان من جامعة ابن خلدون، ومحمد رمضان رزق قادما من جامعة ابن خلدون في السودان، وإسلام سعيد ناظر قادما من كلية المهن للعلوم بالسودان، ويوسف إسماعيل محمود قادما من جامعة ابن خلدون في السودان.

كما ضمت الأسماء كلاً من شريف عبد المنعم زامل قادما من كلية العلوم الطبية بالسودان، وأحمد صبحي أيوب كلية العلوم الطبية بالسودان، ومهند سعدي السيد كلية ابن خلدون في السودان، وعبد الله إبراهيم أحمد قادم من جامعة الأندلس بالسودان، وعبد الرحمن سيد أحمد كليب كلية العلوم الطبية بالسودان.

وتضمنت الأسماء مريم أحمد شعبان كلية العلوم الطبية بالسودان، وعبد الرحمن السيد حفني جامعة العلوم بالسودان، ومحمد عادل حسن جامعة قاردن سيتي بالسودان، ومحمد السيد أحمد علي بكر جامعة الجزيرة بالسودان، وسمير الشبراوي محمد سمير جامعة قاردن سيتي بالسودان.