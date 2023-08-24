المجلس العربي لسيدات الأعمال: انضمام مصر للبريكس خطوة على الطريق الصحيح

أكدت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس، للمضي قدماً نحو تحرير التجارة وزيادة الصادرات، واستكمال بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

عصام: الاتفاق يضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية

وأشادت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في وضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية والتجارية الكبرى، مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، خاصةً فيما يتعلق بالترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي رفعت من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص التجارة.

مجموعة بريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم

وأكدت عبير عصام أن هذه الخطوة دليل قوي علي مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس والذي يخلق توازن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لأعضائها في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، كما شهدت دوله معدلات نمو اقتصادي سريعة، ما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.

وأوضحت أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية كبرى، أهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل، وكذلك فيما يتعلق بالحصول علي التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.