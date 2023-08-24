مراسل إكسترا نيوز: فعاليات فنية متميزة بالأسبوع السابع من مهرجان العلمين

قال محمود السعيد، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه السابع يشهد العديد من الفعاليات المتميزة، لافتاً إلى حرص المهرجان والقائمين عليه على أن تزداد الفعاليات خاصة بنهاية الأسبوع وذلك كل أسبوع.

السعيد: فعاليات مهرجان العلمين متنوعة ومختلفة

وأضاف «السعيد» خلال تقديمه تغطية خاصة عن مهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه سواء كانت فعاليات مهرجان العلمين رياضية أو فنية أو خاصة بمسرح الشارع أو حتى السيرك القومي، فجميعها فعاليات مختلفة ومتنوعة.

حفلات غنائية بمهرجان العلمين لكبار نجوم الفن

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»، أنَّ الحفلات الغنائية لكل نجوم الفن الكبار على مدار الأسابيع الماضية تم تغطيتها، في محاولة لنقل كل ما هو جديد بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.