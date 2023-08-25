5 فوائد لنظام التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك.. اعرف التفاصيل

كشفت مصلحة الجمارك عن تفاصيل نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»هو نظام جمركي جديد طبقا لقرارات الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430 ورقم 490 لسنة 2021، ويسهم هذا النظام في التحول الرقمي السريع وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجهور.

التحول الرقمي

نظام التسجيل المسبق للشحنات وفق ما أعلنت مصلحة الجمارك من معلومات عن هذا يساهم في التطور التكنولوجي للمراكز الخدمية التي تتعامل مع الجماهير، في إطار التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية بتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات والمشروعات الحكومية وذلك وفق رؤية الدولة 2030 نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الوطن» تستعرض 5 فوائد نظام التسجيل المسبق للشحنات في مصلحة الجمارك وهي كالتالي:

فوائد نظام التسجيل المسبق للشحنات

- تطوير منظومة العمل في مصلحة الجمارك وميكنتها، وكذا التحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وسهولة إجراءات الاستيراد والتصدير.

- تحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة ما ينعكس على تقليل التكلفة، ويؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات التنافسية الدولية،وتحفيز الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

- يهدف نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركي لخدمة حركة التجارة الدولية وحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر فتكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، ودعم التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية.

- تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

- إتاحة بيانات ومستندات الشحنة لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.