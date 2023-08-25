كيفية وقف صرف النفقة للأم حال اختيار الطفل البقاء مع والده.. قانوني يوضح

بعد بلوغ الطفل 15 عامًا يُخير بين البقاء مع والدته أو والده وفي حالة اختيار الطفل للعيش مع والده تكون هناك نفقة يجرى صرفها بشكل دوري للأم لتنفق منها على طفلها، ونرصد لكم في السطور التالية مصير النفقة في حالة بقاء الطفل مع والده وكيفية وقفها.

قال المحامي بسام أبو رحمة، إنه في حالة اختيار الطفل البقاء مع والده وترك العيش مع والدته تكون هناك إشكالية في النفقة إذ إن النفقة أساسها بقاء الطفل مع والدته لتنفق من أموال النفقة على الأطفال.

رفع دعوى أمام محكمة الأسرة

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في هذه الحالة يقوم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة تسمى «دعوى كف يد عن نفقة الصغير»؛ ويسبقها عمل إنذار للأم يتضمن أن الطفل في حضانة الأب ويجب عليها أن تتوقف عن صرف النفقة.

رفع الدعوى بعد 15 يومًا

واستكمل: ويقوم الأب برفع الدعوى بعد 15 يوماً من تقديم الإنذار ويجب أن يرفق بها صورة ضوئية من حكم النفقة بالإضافة إلى اصطحاب الصغير أمام القاضي مع شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي للصغير إن وجدت.