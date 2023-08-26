أحداث وقرارات حكومية مهمة بسبتمبر المقبل.. تعرف عليها

يشهد المواطنون العديد من القرارات المهمة، التي أعلنتها الحكومة في قت سابق، لافتة إلى أن موعد حدوثها خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن بين هذه الأحداث، انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية، إجازة المولد النبوي الشريف، صرف معاشات تكافل وكرامة، وغيرها.

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» جميع الأحداث المهمة والموعد المحدد لها.

تخفيف الأحمال الكهربائية

كشفت بعض المصادر في وزارة الكهرباء في وقت سابق لـ«الوطن»، أنه من المتوقع انتهاء عملية تخفيف الأحمال بداية من أول شهر سبتمبر المقبل، داخل مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، حيث بدأت بشكل فعلي وتدريجي في تخفيف انقطاع الكهرباء، تمهيدا لانتهاء عملية تخفيف الأحمال بشكل كامل.

صرف معاشات تكافل وكرامة

قبل بداية كل شهر جديد، يبدأ المواطنون في طرح العديد من التساؤلات حول موعد صرف المرتبات أو المعاشات، ومن بينها موعد صرف معاش تكافل وكرامة، ووفقا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم صرف معاش تكافل وكرامة بداية من يوم 15 سبتمبر المقبل.

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف المرتبات الشهرية للمواطنين العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، من الأحداث المهمة التي ينتظرها الجميع، إذ سبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل لعام 2023، الخميس الموافق 21 سبتمبر، ويستمر الصرف حتى الأربعاء 27 سبتمبر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ينتظر عدد كبير من المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، موعد إجازة المولد النبوي الشريف، الذي سيكون الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة المصرية قرارا بتأجيل الإجازة، وترحيلها إلى الخميس 28 حتى تتمكن الأسر من الاحتفال بهذا اليوم، بعد انضمامه لأيام الجمعة والسبت، حيث إجازة عدد كبير من المواطنين، ليصبح مجموع الأيام التي سيتم الحصول عليها 3 أيام متواصلة.