«لو عاوزين تعرفوا تاريخ مصر اتفرجوا على فنها».. الريادة وتشكيل الوعي شعارها

تلعب الأعمال الفنية المصرية دوراً كبيراً فى تشكيل وعى الجمهور، وكشف جوانب خفية ربما لا يعلمها أحد عن فترات زمنية معينة، ومن هذا المنطلق، فإن جزءاً كبيراً من قوة مصر تتمثل فى مبدعيها وفنانيها، باعتبارهم قوتها الناعمة التى لا تكل ولا تمل نحو تقديم أعمال هادفة تحمل رسائل فنية فى طيات أحداثها.

ولا يزال الفن المصرى هو الرائد فى المنطقة العربية، وهو ما يتجلى فى حرص المحطات العربية على شراء المسلسلات المصرية إلى الآن، وكذلك إقبال الجمهور العربى على السينمات فى مختلف البلدان عند عرض أفلام مصرية على الشاشات هناك.

«الصاوى»: قوة مصر فى مبدعيها وفنانيها وشكرا للشركة المتحدة

ومن جانبه، أكد الفنان خالد الصاوى أن الفن دوماً ما يعبر عن حضارة وتاريخ البلاد، مشدداً على أن الفن المصرى والعاملين فيه هم قوة مصر الناعمة الذين عبروا عنها على مدار سنوات طويلة، بحسب قوله.

وأضاف الصاوى لـ«الوطن» أنه حال الرغبة فى التعرف على تاريخ مصر، يجب العودة إلى أعمالها الفنية سواء التليفزيونية أو السينمائية وكذلك المسرحية، فسنجد رصداً وتناولاً لكل التغيرات المجتمعية والسياسية التى شهدتها بلدنا على مدار أعوام وأعوام، بحسب قوله.

وتابع: نملك عمالقة فى التمثيل والغناء ومختلف أشكال الفنون، ولنا فى الفنان الكبير عادل إمام عبرة ومثل، فحينما نسافر إلى إحدى البلدان العربية، فنجد أهلها يقولون لنا «سلموا على عادل إمام»، وهو ما يعكس قوة تأثيره كفنان مصرى كبير قدم عدداً من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى ما زال أثرها عالقاً فى ذهن جمهوره.

وثمّن الصاوى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تطوير الفن المصرى ودفعه للأمام، بحيث يواصل المحافظة على مكانته بل والتقدم عنها خطوات وخطوات.

«لبلبة»: فننا كان وسيظل فى المقدمة

وفى السياق ذاته، قالت الفنانة لبلبة إن الفن المصرى كان وسيظل فى المقدمة دوماً، نظراً لأن الأعمال الفنية تُقدم بصدق، وهى تؤمن دوماً بأن الصدق هو أقرب طريق لقلب المتفرج.

وأضافت لبلبة لـ«الوطن» أن الدراما التليفزيونية المصرية أصبحت مؤثرة فى الجمهور المصرى والعربى، بدليل حالة التفاعل الكبير التى نلمسها فى المواسم الرمضانية، فضلاً عن تعرض المسلسلات للعديد من القضايا التى تشغل بال كل مصرى وعربى، بحسب قولها.

وتابعت: لن أخفى شعورى بالسعادة تجاه الخطوات الإيجابية للفن المصرى بشكل عام، وذلك سواء على مستوى الدراما التليفزيونية أو السينما، وواثقة أن القادم أفضل وأفضل.