60 سنة دراما الإبداع.. حدوتة مصرية (ملف خاص)

تحتضن مدينة العلمين الساحرة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، تزامناً مع حالة الحراك الثقافى والفنى التى تشهدها المدينة خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتفى المهرجان بأبرز الأعمال الدرامية التى عرضت على مدار العام، وصناعها المتميزين، كما تشهد الدورة تكريم عدد من صناع الدراما المتميزين الذين تركوا بصمة واضحة وقدموا الكثير لصناعة الدراما على مدار تاريخها الذى تجاوز الـ 60 عاماً، حيث تحمل الدورة الجديدة من المهرجان شعار «60 سنة دراما».

نجح مهرجان القاهرة للدراما فى خلق حالة من الحراك الفنى على الساحة من خلال دعم الدراما وصناعها لتقديم أفضل ما لديهم، مما يساهم فى إثراء المشهد، وفتح باب التنافس الخلاق للأعمال وصناعها، وتشجيع المواهب المتميزة فى مختلف المجالات من خلال جوائز تمنح للصاعدين، بالإضافة إلى غلق الطريق أمام الكيانات الوهمية التى تعتمد على المجاملات، لتعمل تلك العناصر جميعها على خلق مناخ صحى يدفع عجلة تطوير الدراما بالشكل الذى يتوافق مع الاستراتيجية التى تضعها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودعمها للدراما المصرية كأداة مهمة من أدوات القوى الناعمة المصرية.

وتشهد النسخة الثانية من المهرجان استحداث جائزة جديدة للجمهور، يقوم خلالها الجمهور بالتصويت على الأعمال التى يراها الأفضل من وجهة نظره، وذلك بجانب جائزة لجنة التحكيم التى تضم فى عضويتها مجموعة متنوعة من الفاعلين فى المجال الفنى من بين نجوم التمثيل: إلهام شاهين، وكريم عبدالعزيز، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج جمال عبدالحميد، والناقد الفنى طارق الشناوى.