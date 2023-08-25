وزيرة الثقافة: أشكر الشركة المتحدة لأنها أحدثت فارقا واضحا

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًة إلى أن بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة، أحدث فارقا واضحا في الانتشار والإقبال على أنشطة وزارة الثقافة المختلفة.

الشركة المتحدة شريك أساسي

أضافت الكيلاني خلال لقائها على شاشة «الحياة» بمهرجان القلعة: «في كل الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة تكون الشركة المتحدة شريك أساسي فيها، وخاصة قناة الحياة، وكل تلك الفعاليات تصل للجمهور، والجميع يشاهد ما تقوم به الوزارة من أنشطة، وهو ما أحدث فارقًا واضحًا».

وأشارت الى أن نقل الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة على الهواء، قد أحدث فارقا واضحا، حيث ساعد على وصول الأنشطة لكل الجماهير، وانعكس ذلك على حضور الفعاليات، حيث ازداد أعداد الحضور عن السابق بشكل كبير، ولذلك فأنني أوجه الشكر للشركة المتحدة على مجهوداتها.

أما عن اختيارات المكرمين في مهرجان القلعة، أوضحت وزيرة الثقافة، أنه كان لابد من تكريم المايسترو مصطفى ناجي مؤسس مهرجان القلعة، والشاعر الراحل شوقي حجاب، ومجموعة كبيرة من العاملين في المهرجان.