لطلاب الإعدادية.. آخر موعد للالتحاق بالثانوية العامة 2023 في المحافظات

يترقب كثير من طلاب الشهادة الإعدادية معرفة آخر موعد للالتحاق بالثانوية العامة 2023 في المحافظات، من أجل حسم مصيرهم ودخول مرحلة تعليمية جديدة.

أخر موعد للالتحاق بالثانوية العامة 2023 في المحافظات

وحددت مختلف مديريات التربية والتعليم آخر موعد للالتحاق بالثانوية العامة 2023 في المحافظات يوم الثلاثاء 15 أغسطس، إلا أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مدة التقديم في الثانوية العامة لطلابها ليوم 20 أغسطس بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بها.

أوراق التقديم في الثانوية العامة في المحافظات

وأوضحت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات أنه يجري التقديم في المدارس ورقيا بعد القبول إلكتروني وتسليم الأوراق التالية:

-استمارة التقديم الإلكتروني أصل وصورتين

- إيصال سداد المصروفات بالبريد المصري تحت مسمى مصروفات الصفوف الأولى أصل + صورتين.

- المستندات الدالة على حالة السداد أبناء عاملين - فئات معفاة – بحوث على أن تجدد البحوث الاجتماعية سنويا.

- شهادة ميلاد كمبيوتر - لا يشترط أن تكون حديثة - (أصل + صورتين).

- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر

- 4 صور شخصية للطالب.

- الشهادة الصحية معتمدة من الوحدة الصحبة أو مستشفى حكومي للطالب

- بيان نجاح الطالب بالشهادة الإعدادية للعام الحالي أو الاستمارة الدالة على نجاح الطالب.

- ملف التقديم داخل حافظة بلاستيك.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية في جميع المحافظات

وجاء تنسيق المرحلة الثانية للتقديم في الثانوية العامة 2023 في المحافظات كالآتي:

- محافظة الشرقية: 228 درجة بدلاً من 240 درجة.

- محافظة الإسكندرية: يقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات.

- محافظة الإسماعيلية عن تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثانية، الذي جاء بـ225 درجة.

- محافظة الأقصر: تصبح 229 درجة.

- محافظة الفيوم: تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة في الفيوم إلى 217 درجة بدل من 225 درجة

محافظة الدقهلية: في المرحلة الثانية إلى 237 درجة بدلا من 243.

محافظة القليوبية: من 225 درجة إلى 220 درجة.

محافظة القاهرة: من 245 درجة إلى 235 درجة.