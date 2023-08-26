محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجوله ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

تسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان، أن المحافظ تفقد نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الشيشيني بطريق المريوطية، موجها بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها، مشددا على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقاً للعقود المبرمة.

تدعيم الساحات والمواقف بمقاعد للانتظار

وكلف محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس، بتجهيز خطة لتشغيل مواقف السرفيس الجاري إنشائها على القطاعات المغطاة، مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة، لافتا إلى ضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الأمثل مع مراعاة دعمها بالمظلات.

رفع كفاءة وتطوير وتوسعة كوبري الشيشيني

ووجه المحافظ خلال الجولة برفع كفاءة وتطوير وتوسعة كوبري الشيشيني وإنشاء جزيرة وسطى له.

كما تفقد المحافظ مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية من كوبري الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول 650 مترا، وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

إنشاء ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تتضمن توسعة وتطوير الطريق على جانبي الترعة وإقامة ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب عداية بموقع إنشاء كوبري يوتيرن بمنطقة المريوطية أسفل الدائري، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال لبدء إنشاء الكوبري.