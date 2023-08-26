«الثقافة»: مؤتمر الأدباء الـ36 يحتفي باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تستعد وزارة الثقافة متمثلةً في الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنظيم الدورة الـ36 من مؤتمر الأدباء، والذي يتواكب مع اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت عنوان «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور»، ومن المقرر أن تعقد أمانة المؤتمر اجتماعها المقبل خلال أيام لمناقشة استعدادات الدورة المقبلة.

تجهيزات مؤتمر الأدباء الـ36

وأضاف مصدر في وزارة الثقافة لـ«الوطن»: سيشهد الأسبوع الجاري اجتماع جديد للأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، في دورته السادسة والثلاثين، من أجل اختيار رئيس للمؤتمر، إلى جانب مناقشة استعدادات المؤتمر، لافتا إلى المؤتمر سيتم عقده في إحدى مدن القناة تماشيا مع طبيعة وعنوان الحدث هذا العام.

مشاركة 350 أديبا وباحثا وإعلاميا في المؤتمر

وتشهد الدورة زخما ثقافيا على مدار أيام المؤتمر الذي يُعقد في ديسمبر المقبل على الأرجح، وبمشاركة ما يزيد على 350 أديبا وباحثا وإعلاميا، كما يتم إعلان المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2024، ومن المقرر أن تصدر قصور الثقافة عددًا من الإصدارات المهمة التي تتناول انتصارات أكتوبر عن سلسلة «الهوية».

موضحا: ويتناول المؤتمر الانتصارات عبر العديد من المحاور من بينها الأمن الثقافي ومكتسبات النصر، وأكتوبر في الأدب العربي المعاصر، والفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب.