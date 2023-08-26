عادل حمودة: إيلون ماسك يدفع 11 مليار دولار ضرائب سنويا

قال الإعلامي عادل حمودة إن ثروة إيلون ماسك قدرت بـ 318 مليار دولار، ويدفع عن أعماله 11 مليار دولار ضرائب سنويا، وأكثر من ذلك أقرض الحكومة الفيدرالية الأمريكية 3.6 مليار دولار.

«حمودة»: إيلون ماسك أصبح مفلسًا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما لا يعرفه الكثير من الناس أنه في وقت ما فقد كل ثروته أصبح مفلسا لا يأكل سوى الخبز الحاف ولا يغير ثيابه المصنوعة من قماش الجينز.

وأشار إلى أنه بدأ من جديد ووصل إلى ما يريد، ليس مهما أن تسقط لكن المهم أن تقف على قدميك من جديد.