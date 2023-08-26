عادل حمودة: حياة إيلون ماسك الشخصية لا تقل إثارة عن مسيرته العملية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن حياة إيلون ماسك الشخصية لا تقل إثارة عن حياته العملية، حيث التقى ماسك زوجته الأولى الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، في جامعة كوينز، حيث تزوجا عام 2000.

علاقته مع زوجته الأولى

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حسب مجلة ماري كلير فإن ماسك أخبر جوستين وهما يرقصان في حفل زفافهما: «أنا الألفا في هذه العلاقة»، لكن جوستين كانت ترد: «أنا زوجتك ولست موظفة عندك».

ولفت إلى أن الزوجين عاشا مأساة عندما توقف ابنهما عن التنفس في سريره، كان عمره 10 أسابيع عندما رحل عن الدنيا، لجأ الزوجان إلى الانجاب بالتخصيب.

وأوضح أن جوستين أنجبت توأم، ثم أنجبت ثلاثة توائم، وكلهم ذكور، حسب جوستين فإن ماسك تخلى عنها وتركها وحيدة في قصرهما في لوس أنجلوس.

طلب الطلاق وخطوبته من تالولا رايلي

وأشارت إلى أنها وصفت القصر بأنه مثل القفص الذهبي، تقدم ماسك بطلب الطلاق في ربيع 2008، بعد 6 أسابيع أعلن خطوبته على الممثلة البريطانية تالولا رايلي، تزوج ماسك من رايلي ثم انفصلا، ثم تزوجا مرة أخرى، ثم انفصلا مرة أخرى في عام 2016.

وفي عام 2018 ارتبط ماسك بالمغنية كلير باوتشر، أنجبت منه ابنا في مايو 2020، في عام 2023 أعلنا أن علاقتهما انتهت.