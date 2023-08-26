ابنة الشيخ صالح كامل: والدي اعتبر مصر رائدة في مجال الفن دائما (فيديو)

علقت نضير صالح كامل، على تكريم والدها الشيخ صالح كامل في مهرجان القاهرة للدراما المقام في نسخته الثانية في مدينة العلمين الجديدة، قائلة: «كنت فخورة للغاية، وسعيدة، وشعرت بأنه معنا وسعيد، لأن مصر كانت بالنسبة له بلده الثانية، ويحب الفن دائما وكان يرى بأن مصر رائدة في هذا المجال، وأمنيته بأن تظل دائما كذلك».

والدي كان يعتبر عمرو الفقي مثل ابنه

وأضافت، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها سعيدة بأن الناس مقدرة بما فعله والدها الشيخ صالح كامل حتى بعد رحيله، موجهة الشكر للقائمين كلهم على المهرجان خاصةً الدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف سلمان وعمرو الفقي، متابعة: «والدي كان يعتبر عمرو الفقي مثل ابنه».

ورثت الفن من والدي ووالدتي

وأوضحت أنها ورثت الفن من والدها ووالدتها، حيث كان والدها يحب الفن ويفهم به، كما أن والدتها فنانة منذ صغرها، ثم ورثت منهما الفن وتحبه وتقدره، كما أن أختها الكبرى تستكمل ما فعله والدها.