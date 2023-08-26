التاريخ يحتضن الفن تحت سماء مصر.. ليلة موسيقية مبهرة في افتتاح الدورة 31 لـ«مهرجان القلعة»  

تحت السماء الواسعة في ليلة صيف خفيفة، حيث يلتقي الفن بالتاريخ في أحضان قلعة صلاح الدين الأيوبي، انطلق صوت الفنان مدحت صالح مدوياً يعانق أحجار محكى القلعة الأثري، ليعلن بدء فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي يستمر على مدار 14 يوماً حتى 7 سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وزيرة الثقافة: «المهرجان» من أهم الأحداث الفنية.. و«المتحدة» توفر كل السبل لخروجه بما يليق بالريادة الفنية

شهد حفل افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان القلعة تكريم عدد من البارزين في المجال الفني الذين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم، مثل الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، ومؤسس مهرجان القلعة، وتسلَّم الجائزة نجله محمد، بالإضافة إلى تكريم الشاعر الراحل شوقي حجاب وتسلمت التكريم ابنته «نهلة»، واتسعت قائمة التكريمات لتشمل: الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبدالحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في كلمتها على أهمية مهرجان القلعة الذي يُعد أحد أهم الأحداث الفنية التي تُنظمها وزارة الثقافة، والتي تخاطب ذائقة الجمهور المصري العاشق للموسيقى والغناء بتعددية فئاته وشرائحه، متابعة: «يمثل المهرجان محاولة جادة لتمازج الفنون الموسيقية والغنائية، بمدارسها المتنوعة، وتقديمها للجمهور بشكل جذاب، فضلاً عن دوره في إعادة إحياء تراثنا الموسيقي والغنائي، من خلال ما يقدمه فنانو المهرجان من أعمال الزمن الجميل التي نستهدف بموجبها صون هويتنا الثقافية والفنية المتفردة وتقديمها للأجيال الجديدة».

كما وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي توفر سُبل الدعم اللازمة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بالريادة الفنية والثقافية لمصر.

رئيس الأوبرا: البرنامج يجمع أشكالاً فنية متعددة على مدار 14 ليلة

ومن جانبه، قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في كلمته: «برنامج فعاليات مهرجان القلعة يجمع أشكالاً فنية متعددة ومتنوعة على مدار 14 ليلة، كما تتواصل مسيرة تقديم معاني الوفاء من خلال تكريم شخصيات كان لها أكبر الأثر في إثراء الساحة الفنية والثقافية المصرية والعربية، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة».

ووجّه «داغر» الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها ومساندتها جميع الأنشطة والفعاليات الإبداعية بمصر، ولكل النجوم والفنانين والمبدعين المشاركين في الفعاليات، ولكل العاملين الذين يبذلون دائماً الجهد الوفير لظهور المهرجان في أبهى صورة، على حد تعبيره، معرباً عن تطلعاته وثقته بأن يحظى برنامج الفعاليات بقبول الجمهور الذي يُعد بطل المشهد الإبداعي المصري.

وقامت الفنانة السورية فايا يونان بإحياء الفقرة الغنائية الأولى في المهرجان، أعقبتها الفقرة الغنائية للنجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، الذي قدم خلالها مجموعة من أبرز أعماله وأغاني الزمن الجميل.

وعبّر الفنان مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حيث يعتبرها عادة سنوية، قائلاً: «أحب الحفلة التي أقدمها في مهرجان القلعة من قلبي وأنتظرها دائماً من العام للعام، وأذهب لها وأنا سعيد نفسياً، وأشعر بالمجهود الذي يبذله الجمهور حتى يصل إلى مكان الحفل، وهو ما يجعله مليئاً بالحماس والرغبة والحب لقضاء وقت ممتع وجميل مع الجمهور، وهو ما يحدث كل عام على مدار سنوات طويلة مضت».

وقدم «صالح» مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير: «حبيبي يا عاشق»، «النور مكانه في القلوب»، «المليونيرات» بالإضافة إلى أغنية «ابن مصر»، بجانب عدد من الأعمال القديمة، منها: «3 سلامات» للفنان محمد قنديل. وكشف نجم افتتاح «القلعة» للموسيقى والغناء سبب تقديمه لعدد من الأعمال الغنائية القديمة خلال الحفل، موضحاً أن لديه حنينًا دائمًا إلى للأعمال القديمة التي تربى عليها وأصبحت جزءاً من تكوينه ووجدانه وثقافته، على حد تعبيره: «عندما نستمع إلى أعمال أساتذتنا نستطيع التعلم من خلالها».