آخر موعد لقطع الكهرباء في جميع المحافظات.. وداعا لتخفيف الأحمال

كشف مصدرحكومي مسؤول، موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في جميع نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء الـ9 في المحافظات، موضحا أنها ستكون نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعى والمنشآت الحيوية

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» عدم تخفيف الأحمال وقطع التيارعلى القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، مع الاتفاق على وضع حلول لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل نتيجة التحسن النسبي في كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء جرى من خلال قطع التيار الكهربائي وفقا لجدول معلن من قبل مجلس الوزراء في 24 محافظة يوميا، من الساعه 12 ظهرا وحتى 12 منتصف الليل ولمدة ساعة بحد أقصى، ومرة واحدة على كل منطقة.

طرق الإبلاغ عن الشكاوى الفنية وقطع التيار

وحددت وزارة الكهرباء عددا من الآليات يمكن من خلالها المواطن الإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي والبلاغات الفنية على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء رقم «121» إضافة إلى إتاحة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى الشكاوى، وهي:

- الاتصال على رقم 23421475، والداخلي 154.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

- من خلال الإيميل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين. complaints@egyptera.org

- خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 2342179.